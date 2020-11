Le lanceur Falcon-9 décolle avec un satellite de surveillance des océans à bord – vidéo

Le lanceur Falcon-9 de la société SpaceX d'Elon Musk a décollé ce 21 novembre depuis la base Vandenberg de l’Armée de l’air américaine, située en Californie.

Il embarque notamment Sentinel-6, un satellite mis au point conjointement par l'Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA pour observer le niveau des océans. Placé sur orbite à 1.336 mètres d’altitude, ce dernier assurera notamment le suivi des conséquences du réchauffement climatique.

Conformément à la technologie SpaceX, le premier étage du Falcon 9 a effectué un atterrissage peu après le lancement, en vue d’une réutilisation.

Sentinel-6

Doté d’un radar numérique, le satellite permet d'être au plus près des côtes pour fournir des données aux habitants des secteurs à risque de submersion. En outre, le programme Sentinel prévoit que «toutes les données qui sont prises par tous les satellites Sentinel [soient] mises à disposition de tout le monde», a expliqué Pierrick Wuillemier, responsable du programme, à Franceinfo.

Le satellite topographiera tous les dix jours 95% des océans non recouverts de glace de la Terre et fournira des données pour l’océanographie opérationnelle et l’étude du climat, a précisé l’ESA.