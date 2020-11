Une frégate allemande arraisonne un navire turc faisant route vers la Libye - vidéo

Une frégate allemande déployée dans le cadre de l'opération européenne Irini dont le but est de contrôler l'embargo de l’Onu sur les armes contre la Libye a arraisonné un navire cargo turc qui faisait route vers le port libyen de Misrata, rapportent ce lundi 23 novembre les médias turcs.

Un navire cargo turc a été arraisonné puis fouillé en Méditerranée par des militaires allemands dans le cadre d'une mission européenne chargée de contrôler l'embargo sur les armes contre la Libye, annoncent des médias turcs.

Selon l'agence de presse étatique Anadolu, une frégate allemande déployée dans le cadre de l'opération européenne Irini a stoppé dans la soirée du dimanche 22 novembre, au large du Péloponnèse, ce navire turc qui faisait route vers le port libyen de Misrata.

Türkiye'den Libya'ya insani yardım malzemeleri taşıyan bir geminin Doğu Akdeniz'de durdurularak uluslararası hukuka aykırı şekilde arandığı anlar...https://t.co/KtyJVHD2yb pic.twitter.com/YgPQk05TSf — TRT HABER (@trthaber) November 23, 2020

​Des soldats armés sont descendus en rappel sur le navire depuis un hélicoptère avant de prendre le contrôle de la salle des commandes.

Les militaires allemands ont fouillé le bâtiment toute la nuit, mais n'ont trouvé que des biscuits et de la peinture, a affirmé Anadolu, selon qui le navire transportait du matériel humanitaire.

Le navire turc a repris sa route lundi matin après le départ des militaires, d'après l'agence.

L'incident risque de susciter la colère d'Ankara, qui soutient militairement le gouvernement reconnu en Libye et affirme que personne n'a le droit de fouiller les navires turcs sans son autorisation.

Opération Irini

Lancée en avril, l'opération Irini vise à faire respecter l'embargo des Nations unies sur les armes acheminées en Libye par les soutiens des belligérants dans ce pays en guerre.

Son dakika- Akdeniz'de görev yapan AB misyonu, Libya'ya silah götürdüğü ihbarı üzerine Türk gemisi Rosaline A'yı durduruyor. Arama için AB misyonu göreviyle gemiye çıkan Alman askerleri Ankara'nın protestosu üzerine arama yaptırılmadan gemiden indiriliyorhttps://t.co/bmofHGCana — elmas topcu (@TopcuElmas) November 23, 2020

​La Turquie juge cette mission navale biaisée et accuse les Européens de chercher à travers ce mécanisme à empêcher les livraisons d'armes par voie maritime destinées au gouvernement de Tripoli tout en passant sous silence celles fournies à l'homme fort de l'est Khalifa Haftar par ses alliés par voies aérienne et terrestre.

Selon l'UE, Irini a permis de documenter les violations de l'embargo commises par la Turquie et la Russie, deux pays impliqués dans le conflit.

L'UE a sanctionné en septembre un armateur turc coupable de violations de l'embargo par le gel de ses avoirs dans l'UE.