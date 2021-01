L’un des derniers pays à avoir échappé au Covid est désormais touché

Le club très fermé des pays pas encore touchés par la pandémie de Covid-19 l’est devenu encore davantage après que les États fédérés de Micronésie ont annoncé avoir détecté un premier cas positif.

Le malade est un marin arrivé des Philippines. Il est désormais confiné avec les autres matelots dans un lagon de l’archipel de près de 100.000 habitants. Évoquant une nouvelle «alarmante», le Président David Panuelo a néanmoins assuré que la situation était sous contrôle.

Cinq pays toujours épargnés

Il ne reste ainsi plus que cinq pays dans le monde épargnés par la pandémie, dont les Kiribati, Nauru, Palaos, Tonga et Tuvalu, qui sont tous des états insulaires du Pacifique, en ne tenant pas compte de la Corée du Nord et du Turkménistan, pays qui comptent respectivement près de 25 et six millions d’habitants, mais dont les gouvernements assurent n’avoir détecté aucun cas de Covid.

Selon les dernières données de l’université Johns-Hopkins aux États-Unis, le nombre total de cas de contamination par le nouveau coronavirus s’élève à plus de 90 millions dans le monde et plus de 1,9 million de personnes sont décédées des suites du Covid-19.