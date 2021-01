Les Européens font de moins en moins confiance aux USA, selon un sondage

Selon un sondage mené fin 2020 par le Conseil européen pour les relations internationales, la confiance des Européens envers les États-Unis a été sapée. Ils mettent en question la possibilité de l’Amérique de reprendre le leadership mondial et entendent compter sur leurs propres moyens en cas de crise.

À la fin du mandat de Donald Trump, la crédibilité des États-Unis, notamment en Europe, est sérieusement ébranlée, indique le sondage réalisé par le Conseil européen pour les relations internationales (ECFR) dans 11 pays européens.

Un tiers des Européens ayant participé à l’enquête estiment qu’il n’est pas possible de faire confiance aux Américains après leur élection à la présidence de Trump en 2016. Et bien que l'enquête ait été menée avant la prise d'assaut du Capitole, une personne interrogée sur six considérait déjà que le système politique des États-Unis était ébranlé.

«Le scepticisme l'emporte sur la confiance», commente le journal Süddeutsche Zeitung.

Les USA affaiblis?

Cette perte de confiance fait douter de nombreux Européens que les États-Unis soient capables de reprendre le leadership mondial comme l'a promis Joe Biden lorsqu'il a lancé: «l'Amérique est de retour».

Sur les 15.000 personnes interrogées, moins de la moitié s'attendent à ce que, sous Biden, les États-Unis surmontent leurs divisions internes et soient en mesure d'investir dans la résolution des problèmes mondiaux, comme le changement climatique, la paix au Moyen-Orient et la sécurité européenne.

C’est pour ces raisons que près des deux tiers des Européens interrogés estiment que leur pays ne devrait pas dépendre de l'aide américaine en cas de crise majeure et que l'Europe devrait s’appuyer davantage sur ses propres moyens de défense, plutôt que de compter sur l'aide américaine.