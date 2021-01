Israël ferme son ciel «de façon hermétique» pour lutter contre les nouveaux variants du coronavirus

Le gouvernement israélien a décidé de fermer l'aéroport international Ben Gourion en raison du danger de propagation du coronavirus, notamment de ses nouveaux variants considérés comme plus infectieux. La mesure entrera en vigueur à partir de minuit dans la nuit de lundi à mardi et le restera jusqu'au dimanche 31 janvier, a précisé le Times of Israel.

«Nous allons fermer l'aéroport Ben Gourion […] Nous fermons le ciel de façon hermétique –à de très rares exceptions près– pour empêcher l'entrée des variants du virus [sur le territoire] et aussi pour nous assurer que nous progressons rapidement avec notre campagne de vaccination», a déclaré le Premier ministre, Benyamin Netanyahou.

Cette mesure devrait permettre de limiter «les dommages liés à la mutation et ceux liés aux autres variants» du coronavirus, a-t-il espéré.

«Je voudrais souligner que seulement pendant cette semaine, au cours de laquelle le ciel sera fermé, nous allons vacciner un million supplémentaire d'Israéliens», a-t-il ajouté.

Tous les avions étrangers seront interdits d'entrer dans le ciel israélien ou d'atterrir à l'aéroport Ben Gourion.

Troisième confinement

Des exceptions seront cependant faites pour les avions cargo, les vols d'urgence et les appareils qui traversent l'espace aérien israélien sans atterrir, précise le Times of Israel.

Le pays a décrété fin décembre un troisième confinement en vue de freiner la propagation de l’épidémie sur son territoire. Le 19 janvier, le gouvernement a prolongé ces mesures jusqu’à la fin du mois.

Au 6 janvier, Israël avait vacciné plus d'un million de personnes depuis le début de la campagne, le 20 décembre. Le pays détient ainsi le leadership mondial dans ce domaine. Il est suivi par les Émirats arabes unis, selon un décompte du site Our World in Data.