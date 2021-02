Moscou annonce les sujets du premier entretien entre le nouveau secrétaire d'État Blinken et Lavrov

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé les sujets du premier entretien téléphonique tenu ce 4 janvier entre le nouveau secrétaire d'État américain Tony Blinken et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

Le nouveau secrétaire d'État américain Antony Blinken et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov ont évoqué la production des vaccins, l'affaire Navalny, la prorogation du traité New Start et les perspectives du traité Ciel ouvert lors de leur premier entretien téléphonique, a annoncé ce jeudi 4 février le ministère russe des Affaires étrangères.

«Les deux ministres se sont prononcés en faveur des efforts conjoints visant à lutter contre le Covid-19, y compris de la coopération dans la conception et l'amélioration des vaccins contre le coronavirus», selon le ministère.

Traité New Start

MM.Blinken et Lavrov ont salué la prorogation de cinq ans du Traité russo-américain New Start sur les armes nucléaires. Leur entretien a en outre porté sur le contrôle des armements après le retrait américain du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), ainsi que sur les perspectives du Traité Ciel ouvert.

«Dans le prolongement de la conversation entre les Présidents Poutine et Biden, les interlocuteurs se sont félicités de la prolongation du Traité de réduction des armes stratégiques jusqu'en 2026, qui permettra d'améliorer la situation dans le domaine de la sécurité internationale et de la stabilité stratégique», a ajouté le ministère.

Affaire Navalny

Commentant l'affaire du blogueur et opposant russe Alexeï Navalny, dont la peine avec sursis dans l'affaire Yves Rocher avait été remplacée par 3,5 ans de colonie à régime général pour violation des règles d'un contrôle judiciaire, M.Lavrov a rappelé à M.Blinken la nécessité de respecter la législation et le système judiciaire russe.

«Le ministre a attiré l'attention du secrétaire d'État sur les problèmes liés aux poursuites aux États-Unis des personnes qui avaient protesté contre les résultats de l'élection présidentielle et a appelé à garantir la transparence des procédures judiciaires appropriées», a noté le ministère.

Syrie, Libye et Ukraine

Par ailleurs, les deux ministres se sont penchés sur les efforts visant à régler la situation en Syrie et en Libye, ainsi que sur la situation en Ukraine. M.Lavrov a confirmé que Moscou était prêt à œuvrer pour l'amélioration des relations avec les États-Unis reposant sur le respect mutuel et l'équilibre des intérêts.

Sergueï Lavrov a appelé à «éliminer les difficultés accumulées dans le fonctionnement des missions diplomatiques de la Russie et des États-Unis dans les deux pays. Anthony Blinken a montré sa volonté d'organiser un dialogue d'experts sur ces questions».

