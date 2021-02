Bill Gates évoque l’éventuelle nécessité d’une troisième dose de vaccin anti-Covid

Une troisième dose de vaccin anti-Covid pourrait être nécessaire pour prévenir les cas graves suscités par les nouveaux variants, a déclaré Bill Gates à CBS News.

«La discussion actuelle est de savoir si nous avons simplement besoin d’obtenir une protection très élevée par le vaccin actuel, si nous avons besoin d’une troisième dose ou s’il nous faut un vaccin modifié», s’est-il interrogé.

Selon ses dires, les cinq entreprises qui produisent des vaccins américains s’apprêtent à réaliser cette modification pour que les personnes ayant déjà reçu deux doses puissent en recevoir une troisième.

Vacciner autant que possible

Si le coronavirus n’est pas éradiqué, il faudrait administrer des doses supplémentaires.

«Probablement pas une fois par an mais tant qu’il [le virus, ndlr] est là, nous voulons qu’autant d’Américains que possible ne se le transmettent pas l’un à l’autre», a précisé M.Gates.

Auparavant, le fondateur de Microsoft avait commenté le refus de certaines personnes de se faire vacciner. D’après lui, les fake news qui circulent sur Internet les poussent à faire ce choix. Il les a qualifiées de «théories de complot» qui empêchent les gens de se faire inoculer un vaccin ou de porter un masque.

Approuvés aux États-Unis, les deux vaccins Moderna et Pfizer/BioNTech doivent être administrés en deux fois. Plus de 52,8 millions de doses ont déjà été distribuées, selon les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, présentées le 14 février, sur les 70 millions de doses délivrées aux États.