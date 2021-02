Le Covid a tué plus d’Américains que les deux Guerres mondiales et celle du Vietnam réunies

Avec près de 500.000 Américains morts du Covid-19, l’épidémie a causé aux États-Unis des pertes humaines supérieures à celles subies par le pays dans ses guerres les plus meurtrières du XXe siècle.

Le nombre de décès liés au Covid-19 aux États-Unis a dépassé celui des Américains tombés au champ d’honneur lors des deux Guerres mondiales, additionnés de ceux morts durant la Guerre du Vietnam.

Selon les récents calculs de l’université Johns-Hopkins, 498.800 Américains sont décédés après avoir contracté le nouveau coronavirus. Le département des Anciens combattants des États-Unis estime à 53.400 le nombre de GIs tombés lors de la Première Guerre mondiale, tandis que pour la Seconde, ce nombre s’élève à 291.500 et pour celle du Vietnam à 47.400. Ces chiffres ne prennent pas en compte les soldats disparus et décédés des suites de blessures.

C’est le quotidien The New York Times qui a attiré l’attention sur ces statistiques. En Une, le journal a publié une infographie composée de près de 500.000 points noirs dont chacun symbolise un Américain mort à cause du Covid-19:

The front page of the @nytimes today, February 21, 2021. 500,000 dots marking 500,000 lives lost. pic.twitter.com/JFmzqgBHOH — Joshua Salomon (@SalomonJA) February 21, 2021

Les États-Unis sont le pays qui affiche actuellement le plus lourd bilan humain dans le contexte de la pandémie. Ils sont suivis par le Brésil (246.500 morts) et le Mexique (179.700).