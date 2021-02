Du poisson contaminé pêché à Fukushima, une première depuis deux ans

L’association des pêcheurs de la préfecture japonaise de Fukushima a fait état de la découverte d’un premier poisson contaminé par radioactivité en deux ans, rapporte la chaîne de télévision locale NHK.

Le niveau de contamination du bar en question est cinq fois supérieur aux normes établies au niveau national. Suite à l'incident, l’association a pris la décision de suspendre la pêche de cette espèce au large de la préfecture.

Le tsunami dévastateur qui a frappé le nord-est du Japon en mars 2011, faisant près de 16.000 morts et plus de 2.500 disparus, a également entraîné la fusion des cœurs de plusieurs réacteurs de la centrale Fukushima-1, provoquant la plus grave crise nucléaire connue par l'humanité depuis la catastrophe de Tchernobyl.

Actuellement, des travaux de décontamination se poursuivent sur le site et dans ses alentours. Plus tôt en février, la société Tokyo Electric Power Company (TEPCO) avait constaté des fuites d’eau des piscines de combustible irradié à Fukushima suite à un séisme de magnitude 7,3.