En Libye, la France se prépare-t-elle à un retour réussi ou à de nouveaux échecs?

Ce lundi 29 mars 2021, le drapeau français flottait de nouveau au vent de Tripoli.

Un acte diplomatique primordial de la part de l’Élysée et du Quai d’Orsay pour renouer avec la Libye et avec ses nouveaux dirigeants. Mais cela suffira-t-il à Emmanuel Macron pour restaurer l’influence de la France sur place? En effet, à la suite de multiples erreurs, Paris peine face à Moscou et Ankara, que certains analystes voient comme les grands vainqueurs politiques et militaires de la crise. La France peine même face à son allié italien, premier partenaire économique européen de son ancienne colonie!

