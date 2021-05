«À l’Ukraine!»: après ce toast en terrasse, Macron invité à boire un verre par Kiev - vidéo

En réaction à un toast porté à l’Ukraine par Emmanuel Macron lors de la célébration de la réouverture des terrasses, le 21 mai, le pays l’a invité à boire un verre de vin à Kiev.

Lors de son déplacement à Nevers, le Président français a pris un cocktail pour fêter l’assouplissement des mesures sanitaires, en prononçant plusieurs toasts traditionnels, montre une vidéo relayée par BFM TV.

Tchin🥂 Monsieur le Président @EmmanuelMacron. Le prochain🍷 est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 22, 2021​

Au milieu de la foule, un inconnu a crié «Boudmo», toast ukrainien. Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu «À l’Ukraine!».

Le compte officiel Twitter de l’Ukraine a relayé ces images en citant le Président français et en indiquant que «le prochain verre de vin sera à moi à Kiev».

Discussion entre Macron et Zelensky

La dernière rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky s’est tenue le 16 avril 2021 à l’Élysée. Les relations avec la Russie et la situation dans le Donbass étaient au menu des entretiens. En plus de cela, la question de l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’Otan a été soulevée lors de la discussion entre les Présidents. Ils se sont plus tard entretenus par visioconférence avec la chancelière Angela Merkel.

À l'issue de cette rencontre, Volodymyr Zelensky a exprimé son souhait de discuter avec Vladimir Poutine dans le format Normandie. Quelques jours plus tard, le chef de l’État ukrainien s’est adressé à son homologue russe dans une vidéo, tout en lui proposant de se rencontrer dans la zone de conflit dans l'est de l'Ukraine.

Le 26 avril, au cours d’un entretien téléphonique, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont convenu de poursuivre leur dialogue dans le cadre du format Normandie. Le Président français a informé son homologue russe de l'entrevue qu'il avait eue à Paris le 16 avril avec le Président ukrainien.

De son côté, M.Poutine a attiré l'attention du Président français sur les actions provocatrices de Kiev, qui exacerbe la crise dans le Donbass et ignore les clauses des accords de Minsk 2.