Des robots bientôt déployés à la frontière entre les deux Corées pour assurer la sécurité

Deux premiers robots gardes-frontières, dont la valeur est estimée à 2,5 millions de dollars (2 millions d’euros), seront bientôt déployés à la frontière entre les deux Corées, a annoncé l’agence sud-coréenne d’acquisition d’armes (DAPA).

Selon ses informations, les engins en question sont dotés de capteurs ultrasophistiqués, de caméras rotatives et de l’intelligence artificielle. Ils commenceront à patrouiller la frontière sud de la zone démilitarisée intercoréenne en octobre prochain.

Les robots travailleront pendant trois mois en régime de test, après quoi une décision sera prise sur une utilisation élargie, indique l’agence. Les engins se déplaceront 24/7 sur des rails, à la vitesse de cinq kilomètres par heure.

Système autodidacte

Toujours d’après l’agence, l’intelligence artificielle des robots analysera les sons et les images obtenues par la caméra et informera les opérateurs en cas de détection d’une activité suspecte. Le système est autodidacte et devrait devenir plus efficace avec le temps.

«L’emploi de robots nous permettra de mener une surveillance plus étroite, de minimiser le nombre de failles ainsi que de relever le niveau de préparation au combat des troupes sud-coréennes», déclare la DAPA dans un communiqué.

Zone sous tension

L’annonce intervient un an après la destruction par Pyongyang d’un bureau de liaison avec le Sud dans la ville frontière de Kaesong, du côté nord de la ligne de démarcation, ouvert en 2008.

Séoul avait consacré près de 8,6 millions de dollars pour rénover l’immeuble de quatre étages hébergeant la première mission diplomatique de ce genre entre les deux Corées. Le bâtiment avait été fermé en janvier 2020 en raison d’inquiétudes liées à la propagation du coronavirus.