Une juive noire chargée de la diversité au sein d’une société démissionne après avoir dénoncé l’antisémitisme

La chargée de la diversité et de l’inclusivité au sein de la Société des auteurs et illustrateurs pour enfants (SCBWI) a démissionné après des critiques pour non mention de l’islamophobie dans le communiqué qu’elle a rédigé sur des cas de haine envers les Juifs.

La Société des auteurs et illustrateurs pour enfants SCBWI (Society of Children’s Book Writers and Illustrators) a dû présenter ses excuses à la communauté musulmane après un post condamnant l’antisémitisme mais ne mentionnant pas l’islamophobie. Le message a été publié par April Powers, toute première chargée de la diversité et de l’inclusivité de cette entreprise internationale.

April Powers, juive et noire, a donné sa démission en conséquence.

Le post en question, publié en juin, disait que les Juifs «ont le droit à la vie, à la sécurité et à la liberté, à ne pas être boucs-émissaires et en proie à la peur».

«Ces dernières années, l’antisémitisme a connu un essor à l’échelle internationale, et a représenté une augmentation de 75% des discours haineux et de la violence gratuite à l’encontre des Juifs en l’espace seulement de ces dernières semaines», poursuivait le communiqué rédigé par Mme Powers.

Le post ne mentionnait pas spécifiquement les attaques contre les musulmans; il invitait les gens à «se joindre à nous pour ne pas détourner le regard en dénonçant toutes les formes de haine, y compris l'antisémitisme».

Or, cette omission a provoqué des critiques pour ne pas avoir évoqué l’islamophobie et la discrimination envers le peuple palestinien.

«Rester en dehors de la politique»

L’ancienne chargée de la diversité a présenté ses excuses, précisant qu’en publiant ce texte, l’intention de la société «était de rester en dehors de la politique».

«Je n’ai pas tenu à aborder la montée de l'islamophobie et je regrette profondément cette omission. […] Bien que cela ne remédie pas à la douleur et la déception que vous ressentez à cause de ma mauvaise gestion de ce moment, j'espère que vous accepterez mes excuses les plus sincères et ma démission du SCBWI», a-t-elle écrit.

Cette affaire a suscité de vives réactions, parmi lesquelles celle de l’actrice juive américaine Debra Messing, qui a apporté son soutien à la démissionnaire.

«Une femme noire et juive, April Powers a été licenciée (forcée à démissionner) de son poste de responsable chargée de l’égalité puisqu’un antisémite a haï sa déclaration condamnant l’antisémitisme.»

A black Jewish woman, April Powers, was FIRED ( forced to resign) as Equality Director because an antisemite hated her statement of condemnation against #antisemitism. pic.twitter.com/swZPayoxYP — Debra Messing✍🏻 (@DebraMessing) June 29, 2021

Mme Powers a remercié sur Facebook tous ses soutiens en ce moment «terrifiant», mais a tout de même tenu à clarifier que la SCBWI ne l’avait pas limogée, ni exigé qu’elle quitte son poste.