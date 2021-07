Deux avions humanitaires russes s’envolent vers Cuba

Moscou a dépêché ce samedi son plus gros avion-cargo à Cuba, pays frappé par une crise économique, pour y acheminer de l’aide humanitaire destinée notamment à lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Deux avions-cargos militaires russes An-124 ont décollé à destination de Cuba afin d’y acheminer de l’aide humanitaire, a annoncé ce samedi le ministère russe de la Défense.

Le fret de 88 tonnes, envoyé sur ordre de Vladimir Poutine, chef des armées, comprend des produits alimentaires, des équipements de protection individuelle et plus d’un million de masques, a précisé le ministère dans son communiqué.

L’avion An-124 Ruslan est le second plus gros avion du monde produit en série et peut embarquer jusqu'à 150 tonnes de charge utile.

La crise à Cuba

Les autorités cubaines ont recensé le 23 juillet 7.784 cas de contamination au Covid-19, selon l’université Johns Hopkins, un nouveau record pour ce pays.

Frappée par la pandémie et par le renforcement de l’embargo américain, l’économie de ce pays a décru de 11% en 2020. Cuba connaît une croissance rapide des cas de Covid-19 dans plusieurs provinces, selon l’Organisation panaméricaine de la santé. L’aide humanitaire qui lui est destinée tombe sous le coup de l’embargo en question.

Par exemple, les dons d’une ONG suisse à destination de La Havane ont été bloqués car l’assureur du transport «était lié à des intérêts américains», a indiqué à Sputnik François-Michel Lambert, député du Groupe Libertés et territoires et président du groupe d’amitié France-Cuba.

La crise traversée par le pays donne lieu, ces dernières semaines, à des manifestations antigouvernementales, largement inspirées par Washington, selon le député.