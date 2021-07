Un avion reliant Minsk à Antaya lance un signal de détresse et change de cap vers Moscou

Comme l’a rapporté une source à Sputnik, l'avion reliant Minsk à Antaya avec 204 passagers et membres d'équipage à son bord a atterri à l'aéroport de Domodedovo avec un moteur éteint.

Un Boeing 737 de la compagnie aérienne Belavia qui volait de Minsk vers Antalya, a envoyé ce 26 juillet un signal de détresse au-dessus de la région russe de Voronej. Après avoir changé de cap, l’avion s’est dirigé vers Moscou. Il a atterri à l'aéroport de Domodedovo.

Comme l’a rapporté une source à Sputnik, l'avion a atterri avec un moteur éteint.

De premières sources ont fait état de 207 passagers et membres d'équipage à bord du Boeing. Plus tard, l'ambassade de Biélorussie à Moscou a précisé que 197 passagers et sept membres d'équipage s'y trouvaient.

Détails à suivre