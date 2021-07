Un Français condamné pour tentative de contrebande de matériel militaire russe vers les USA

Un Français, qui avait cherché à exporter aux États-Unis des radios militaires portables russes Azarte, a été condamné à deux ans et un mois de colonie pénitentiaire, fait savoir le service de presse du Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie.

«La décision de la peine du tribunal de Moscou est entrée en vigueur contre Tony Stefanovski, un citoyen de la République française et de la République de Macédoine du Nord âgé de 59 ans, pour avoir commis une infraction: préparation à la contrebande de matériel militaire», indique le message du service de presse.

Début en 2017

L'histoire remonte à l'été 2017 sur la Côte d'Azur, en France. Près de la célèbre ville balnéaire de Saint-Tropez, le guide et garde Tony Stefanovski, qui possédait un passeport français et macédonien, a rencontré un Américain, George Anthony Olven, rappelle le journal russe Kommersant. Le premier accompagnait un homme d'affaires saoudien, le second cherchait en Europe de nouveaux clients pour sa société de sécurité privée AG Global Inc. Tony Stefanovski et George Olven ont échangé leurs numéros de téléphone. Quelques semaines plus tard, le second a demandé au premier s'il avait la possibilité de transporter aux États-Unis depuis la Russie cinq ensembles de radios militaires portables Р-187-П1 Azarte. L’Américain disait en avoir besoin pour la chasse en Afrique.

Répondant par l’affirmative à son interlocuteur, le Français a contacté un Russe, ancien agent des forces spéciales. Celui-ci a d’abord expliqué qu’il serait difficile d’exporter cinq systèmes Azarte et ils ont négocié pour deux. Toutefois, l’ex-agent russe s’est ensuite rendu au FSB pour signaler un transit illégal en préparation.

Dans la suite de cette affaire, le Russe agira comme un agent secret pour aider d’interpeller le Français aux deux passeports. Les négociations et rencontres se sont enchaînées. Le FSB a réussi à interpeller fin 2019 Tony Stefanovski qui planifiait d’exporter les radios par la Bulgarie. Il a été arrêté au moment de passer les Azarte à son contact russe, l’ex-agent des forces spéciales.

Tony Stefanovski est le seul accusé dans l'affaire. Les tentatives d'interroger le chef d'AG Global Inc. ont été infructueuses, a conclu le média.

Qui était le commanditaire?

La société américaine AG Global Inc., dont le directeur aurait commandé les radios, est composée d'anciens agents des services de renseignement américains, selon Kommersant. Ses bureaux sont situés à Beverly Hills et près du Pentagone. La société offre des «services de sécurité, de conseil et de réduction des risques», d’après son site, et est prête à travailler avec des structures privées comme des services publics.

Qu’est-ce qu’Azarte?

Les systèmes radio Azarte de 6e génération ont commencé à équiper les troupes russes entre 2016 et 2017. Ils sont conçus pour la communication tactique jusqu’à 4 kilomètres de distance, peuvent recevoir et transférer des fichiers texte, des cartes, peuvent définir les coordonnées grâce au système de positionnement par satellites GLONASS, précise le site de Rosoboronexport, l'agence russe d’industrie militaire. En outre, Azarte est protégée: selon ses développeurs, un dispositif empêche l'adversaire d'écouter les échanges.