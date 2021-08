Baring Vostok: l’investisseur français Philippe Delpal condamné à 4,5 ans avec sursis

Déclarés coupables de fraude dans l’affaire Baring Vostok, les investisseurs français et américain Philippe Delpal et Michael Calvey ont été condamnés respectivement à 4,5 et 5,5 ans avec sursis par un tribunal moscovite.

Un tribunal de Moscou a prononcé des peines avec sursis pour les hommes d’affaires Michael Calvey et Philippe Delpal, ainsi que leurs collègues, déclarés coupables dans l’affaire Baring Vostok. Ainsi, le Français a reçu quatre ans et six mois avec sursis, contre cinq ans et six mois pour l’Américain, rapporte un correspondant de Sputnik depuis le tribunal.

«Le tribunal a conclu que le redressement des accusés est possible sans qu’ils soient isolés», a statué la juge Anna Sokova.

Le verdict était notamment attendu pour MM.Delpal et Calvey et cinq de leurs collègues russes au sein du fonds d'investissements Baring Vostok accusés de détournement de fonds. Tous les accusés ont plaidé non coupables.

En juillet, respectivement six et cinq ans de prison avec sursis avaient été requis par le parquet contre Michael Calvey et Philippe Delpal.

Origines de l’affaire

L'affaire pénale sur le détournement de 2,5 milliards de roubles de la banque Vostochny, dont le principal prévenu était Michael Calvey, a été initiée le 13 février 2019. Selon les enquêteurs, M.Calvey et ses partenaires ont orchestré un système grâce auquel un prêt de 2,5 milliards de roubles (environ 29 millions d'euros) a été compensé par la cession d'actions, dont la valeur a été estimée au montant du prêt, alors que leur valeur réelle était de 600.000 roubles (quelque 7.000 euros).

La défense des accusés a contesté cette évaluation des actions, invoquant le manque d'expertise financière dont disposait l'enquête.

À la suite de l’annonce du verdict, la société Baring Vostok a déclaré que les mis en examen étaient non coupables et a considéré la décision du tribunal sans fondement.