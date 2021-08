Afghanistan: bientôt un désastre complet pour les États-Unis?

En Afghanistan, les talibans semblent inexorablement en marche vers le pouvoir.

Ce 12 août, les islamistes ont conquis une dixième capitale provinciale sur les 34 que compte le pays.

Vraisemblablement, ils contrôleraient désormais au moins les deux tiers du territoire national. Seules les très grandes agglomérations leur échappent, mais pour combien de temps encore, alors que Mazâr-e Charîf et Kandahar –deux des cinq villes les plus importantes du pays– sont menacées? Et qu’en est-il de Kaboul? La capitale risque-t-elle de passer ces prochains jours ou semaines sous le contrôle des talibans?

Invité de ce nouvel entretien de Lignes Rouges, Gérard Chaliand, géostratège et spécialiste des conflits irréguliers, ne croit pas en la chute immédiate de la République afghane. En effet, les États-Unis comme les talibans n’auraient guère intérêt à voir une prise de pouvoir trop rapide advenir. Car si les islamistes s’emparent brusquement de Kaboul, Washington serait forcé de réagir.

Pour l’heure, le temps joue pour les uns comme pour les autres, alors que l’Administration Biden s’est engagée à retirer l’essentiel de ses forces armées d’Afghanistan avant le 31 août.

Gérard Chaliand, auteur de nombreux ouvrages dont Des guérillas au reflux de l’Occident, publié en octobre 2020 (Éd. Passés composés), soutient en définitive la thèse de «l’intervalle décent». C’est-à-dire une période plus ou moins longue sans grand bouleversement sur le terrain entre le départ américain et la chute de Kaboul. Histoire de faire oublier que l’Amérique est bien défaite et la principale responsable de la conquête des islamistes à Kaboul. Une tactique déjà utilisée lors de la retraite américaine du Vietnam. Avec un succès pour le moins relatif.

Plus d’informations dans ce nouvel entretien de Lignes Rouges.