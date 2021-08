Le secrétaire d'État US admet qu’Al-Qaïda n'a pas disparu d'Afghanistan malgré l’affirmation de Biden

Des membres de l’organisation terroriste Al-Qaïda* et ses résidus sont toujours en Afghanistan, selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, malgré ce que Joe Biden avait soutenu il y a deux jours, affirmant que le but de la présence des États-Unis dans ce pays n’était plus claire avec une Al-Qaïda* «disparue».