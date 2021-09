Un chef taliban côtoie Biden et Trump parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde du Time

Le magazine américain Time a publié la liste des 100 personnes les plus influentes au monde en 2021. Alors que Xi Jinping, Joe Biden et Donald Trump y apparaissent pour la deuxième année de suite, Alexeï Navalny, le seul Russe, ou le premier adjoint des talibans*, ajouté dans la catégorie des Leaders, y sont apparus pour la première fois.

La liste des 100 personnes les plus puissantes au monde selon le magazine américain Time a été dressée. Le magazine a divisé cette centaine de personnalités influentes par catégorie, à savoir les Titans, les Innovateurs, les Artistes, les Leaders, les Inventeurs et les Icônes. Les personnalités qui font partie de cette liste ne sont pas classées.

La liste des Icônes commence avec le couple formé par le prince Harry et Meghan Markle. En outre, il y a la joueuse de tennis Naomi Osaka, la chanteuse Britney Spears et d'autres. Dans la même catégorie, le magazine américain inclut aussi le seul Russe de toute la liste, Alexeï Navalny, qui purge sa peine pour détournement de fonds à la société Yves Rocher.

Le fondateur de SpaceX Elon Musk, le directeur général de Nvidia Jensen Huang, la directrice générale de General Motors Mary Barra sont entrés dans la catégorie des Inventeurs.

Selon le magazine américain, les Titans dans le monde sont le PDG d'Apple Tim Cook, la quadruple championne olympique de gymnastique américaine Simone Biles, l'athlète la plus récompensée des États-Unis Allison Felix et d'autres.

Le premier adjoint du chef du nouveau gouvernement des talibans* Abdul Ghani Baradar a rejoint la liste des personnes plus influentes du monde dans la catégorie Leaders. En outre, à cette liste s’ajoutent la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce Ngozi Okonjo-Iweala, le Président iranien Ebrahim Raïssi, ainsi que les Premiers ministres italien et israélien Mario Draghi et Naftali Bennett.

Pour la deuxième année consécutive, le Président chinois Xi Jinping, le Président états-unien Joe Biden, l'ancien Président des États-Unis Donald Trump, le Premier ministre indien Narendra Modi et la vice-Présidente américaine Kamala Harris font partie de la centaine de personnes.

Les Artistes et les Innovateurs

La chanteuse Billie Eilish, l'avocat de la famille de George Floyd Ben Crump, la présidente de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Fatih Birol et la militante kényane ayant gagné le prix Goldman Phyllis Omido, entre autres, sont ajoutés sur la liste dans la catégorie des Innovateurs.

Parmi les Artistes, le magazine nomme entre autres les acteurs Omar Sy, Scarlett Johansson, Kate Winslet, ainsi que la première femme asiatique à gagner un Oscar dans la catégorie de la meilleure réalisatrice, Chloé Zhao.