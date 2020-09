Régionales partielles en Italie: malgré des résultats mitigés pour Salvini, la péninsule se droitise

Les 20 et 21 septembre, les Italiens votaient pour sept élections régionales et un référendum sur le nombre de parlementaires. Trois régions à la gauche, quatre régions à droite, et 69% en faveur du Oui. Marie d’Armagnac, spécialiste de l’Italie, décrypte ces résultats pour Sputnik: pour elle, il serait faux de voir là une victoire de la gauche.