Les militaires marocains s’entraînent aux côtés des marines US – vidéo

Des militaires marocains et américains mènent des manœuvres conjointes axées sur la récupération tactique d’aéronefs et de personnel par une force de réaction rapide.

Des membres des Forces armées royales (FAR) marocaines et des marines américains effectuent des exercices militaires dans la région de Souss-Massa dans le sud-ouest du Maroc, rapportent les médias locaux.

Sur leur chaîne YouTube, les FAR ont posté une vidéo consacrée à ces manœuvres conjointes:

Les exercices sont axés sur la récupération tactique d’aéronefs et de personnel par une force de réaction rapide en cas de crise et doivent, selon les FAR, promouvoir la stabilité et la sécurité régionales.

Énième exercice impliquant l’armée US en Afrique

En avril dernier, des militaires marocains et britanniques avaient participé aux exercices Judicious Reponse et Epic Guardian, placés sous commandement américain.

Selon le Commandement US pour l’Afrique (Africom), les manœuvres en question favorisent la coopération et la compréhension entre les alliés régionaux et les pays partenaires.

Les précédentes éditions d’Epic Guardian se sont déroulées au Ghana, au Malawi, au Cameroun, à Djibouti, au Cap-Vert, au Burkina Faso ainsi qu’aux Seychelles.