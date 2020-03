Au Maroc, Chrétiens, Juifs et Musulmans prieront ensemble face au coronavirus

Dans le contexte de la propagation de la pandémie du coronavirus, l’archevêque de Rabat, le cardinal Cristobal Lopez Romero, a appelé l’ensemble des fidèles des trois religions monothéistes à prier au même moment ce mercredi 25 mars à 20h.

En effet, sur sa page Facebook, l’archevêque écrit: «Contre la pandémie du coronavirus, une pandémie de prière». «Juifs, chrétiens et musulmans, tous unis dans la prière, […] allumons tous une bougie devant une fenêtre et prions ensemble», invite-t-il.

Les juifs prieront ou chanteront la Shemá Israël, les chrétiens le Notre Père et les musulmans la Fatiha, explique-t-il, tout en proposant d’observer un moment de silence. Ces prières peuvent se faire à voix basse ou à haute voix, individuellement, en groupe ou en famille, conclut-il.

Le Maroc, pays de diversité religieuse

Au royaume chérifien, le nombre de Marocains de confession chrétienne est estimé à 13.000, selon les estimations des associations des droits de l’Homme, citées par Assabah. Ils sont essentiellement à Marrakech, Tanger et Meknès. Les juifs sont eux sont estimé à 1.500 fidèles. Le Maroc est un pays majoritairement musulman.

Selon le dernier bilan officiel du ministère marocain de la Santé, 159 cas de contamination au coronavirus sont pris en charge dans les hôpitaux, cinq personnes sont décédées et six ont guéri. La distribution régionale montre que plus de 60% des cas sont concentrés dans les régions Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès.