Un nourrisson de 17 mois serait mort au Maroc des suites du Covid-19

Une fillette de 17 mois est décédée à Oujda, dans le nord-est du Maroc, après avoir été contaminée «par sa mère» au coronavirus, indique une source auprès du ministère marocain de la Santé citée par l’agence turque Anadolu Arabic.

La source affirme que la victime a «contracté le virus de sa maman, qui était elle-même infectée au Covid-19», précisant que le nourrisson est mort «sans avoir développer les symptômes de la maladie». En effet, ce sont les analyses pratiquées avant son décès, et dont les résultats ont été obtenus après, qui ont révélé que le bébé était porteur du coronavirus, indique la même source.

La Covid-19 progresse au Maroc

Par ailleurs, le média signale que la mère est actuellement hospitalisée au CHU de la ville d’Oujda.

Dans un communiqué rendu public mardi 31 mars, le ministère marocain de la Santé indique que 526 cas de contamination au coronavirus sont pris en charge dans les hôpitaux. 33 personnes sont décédées et 15 ont guéri. La distribution régionale montre que les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès concentrent plus de 60% des cas de contamination au coronavirus recensés au Maroc.