Une alerte au Covid-19 au palais de Mohammed VI à Marrakech?

Un employé du palais royal à Marrakech, au Maroc, a été dépisté positif au Covid-19, rapporte le site d’information arabophone Assabah qui informe que tous les employés de la résidence ont été placés quarantaine pendant 14 jours.

Ainsi, le média précise que la personne en question est originaire de la ville de Ksiba dans la région de Beni Mellal. Elle a été contrôlée positive il y a 48h. Elle a depuis été admise à l’hôpital militaire de la ville.

Par ailleurs, Assabah souligne que tous les membres de la famille ainsi que son entourage professionnel ont été placés en isolement sanitaire pendant 14 jours, le temps d’effectuer les test de dépistage.

Le palais royal a subi une grande opération de désinfection avant d’être placé sous très haute surveillance, indique le média.

Le dernier bilan au Maroc

Dans un second communiqué rendu public ce jeudi 2 avril à 18h, le ministère marocain de la Santé indique que 617 cas de contamination au coronavirus sont pris en charge dans les hôpitaux. 44 personnes sont décédées et 30 ont guéri. La distribution régionale montre que les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès concentrent plus de 60% des cas de contamination au coronavirus recensés au Maroc.