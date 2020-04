L'Algérie exporte plus de 1.000 tonnes de ce produit vers la France durant le confinement

Depuis la fermeture de l’espace aérien à cause de la pandémie, l’Algérie a exporté plus de 1.000 tonnes de dattes vers la France. Ce sont 30 à 50 tonnes qui sont acheminées chaque jour par deux à trois vols vers Paris, Lyon et Marseille, a déclaré le directeur général d’Air Algérie Cargo qui en a assuré le transport.