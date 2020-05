Une soirée avec de l'eau de Cologne comme apéritif tourne au drame en Tunisie

Six Tunisiens sont décédés et 28 autres sont toujours sous traitement suite à la consommation d’une eau de Cologne non homologuée contenant une quantité élevée de méthanol comme boisson alcoolisée, rapporte la radio Mosaïque FM, citant le directeur régional de la Santé du gouvernorat de Sousse. Le fabricant et deux commerçants ont été arrêtés.