L'armée algérienne mène des manœuvres pas comme les autres - images

L’armée algérienne s’est entraînée à tirs réels dans l’ouest du pays, simulant pour la première fois «un assaut contre un ennemi et non une contre-attaque», rapporte Menadefense. Première aussi pour le système antichar russe Kornet-EM, notamment utilisé à bord de blindés BTR-80 équipés de deux tourelles.

Des exercices à tirs réels Bouclier 2020 ont été menés le 18 juin par l’Armée nationale populaire (ANP) en 2e région militaire à Oran, dans l’ouest du pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) dont Sputnik s’est procuré une copie.

© Photo. Sputnik via le Ministère algérien de la Défense nationale Exercices à tirs réels Bouclier 2020 à Oran

La réforme constitutionnelle en Algérie permet désormais à l’armée de mener des opérations à l’étranger en cas de nécessité impérieuse pour la sécurité et la défense nationale. Ainsi, pour la première fois, «un assaut contre un ennemi et non une contre-attaque» a été simulé, explique le site d’information militaire Menadefense. Des armements terrestres, aériens et aérospatiaux de fabrication russe ont été engagés, dont quelques-uns pour la première fois, précise le média.

Supervisés par le chef de l’état-major par intérim de l’ANP, le général-major Saïd Chanegriha, ces exercices ont été exécutés «par les unités […] de la 8e division blindée, appuyées par des unités relevant des Forces terrestres ainsi que des unités des Forces aériennes et des Forces de défense aériennes du territoire», poursuit la note du MDN.

© Photo. Sputnik via le Ministère algérien de la Défense nationale Exercices à tirs réels Bouclier 2020 à Oran

Le déroulement des exercices

Menadefense informe que des chars T-90, des hélicoptères Mi-28NE et Mi-171SH, des bombardiers Su-24 et Su-30, des blindés BTR-80 et BMP-1 Berezhok, des camions lance-roquettes BM-21 et enfin des systèmes antiaériens Buk-M2E, ont été déployés, le tout sous un seul commandement intégré.

© Photo. Sputnik via le Ministère algérien de la Défense nationale Exercices à tirs réels Bouclier 2020 à Oran

Par ailleurs, l’ANP a pour la première utilisé des roquettes antichar Kornet-EM montées sur ses blindés BTR-80 modifiés localement avec deux tourelles, indique le média.

© Photo. Sputnik via le Ministère algérien de la Défense nationale Exercices à tirs réels Bouclier 2020 à Oran

Au cours de la première étape des manœuvres, l’assaut a été donné par des chars T-90 couverts par des hélicoptères Mi-28NE et Mi-171SH, puis renforcés par une brigade d’infanterie mécanisée à bord de BMP-1 Berezhok.

© Photo. Sputnik via le Ministère algérien de la Défense nationale Exercices à tirs réels Bouclier 2020 à Oran

En réponse à la contre-attaque des chars ennemis, des Kornet-EM ont été tirées. Il s’en est suivi une opération de reconnaissance et d’attaque contre des cibles de haute valeur (poste de commandement, véhicules de communication, etc.) par des BTR-80 armés de Kornet-EM et les BMP-1 Berezhok. Enfin un feu de barrage a été assuré par des Su-24 et Su-30 dans l’air, ainsi que des BM-21.

© Photo. Sputnik via le Ministère algérien de la Défense nationale Exercices à tirs réels Bouclier 2020 à Oran

Les Forces anti-aériennes ont quant à elles sécurisé la zone de bataille sur un rayon de plus de 40 kilomètres en engageant des systèmes BUK-M2E et des missiles Igla et Silkas.