Un médecin marocain alerte «contre une situation inquiétante» et appelle à des mesures d’urgence anti-Covid-19

Si les Marocains «changent leurs comportements et que les méthodes de gestion de la pandémie et de communication sont renforcées», il est possible d’éviter une deuxième vague de Covid-19, a déclaré le Dr Tayeb Hamdi, selon Maghreb Arabe Presse. Il prévient que le pays risque d’être touché par une crise «plus grave» que celle d’aujourd’hui.