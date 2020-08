L’Iran rassure ses voisins après l’annonce de la fabrication de deux nouveaux missiles

Le Président Rohani a déclaré que la doctrine militaire de l’Iran «est exclusivement défensive et dissuasive et ne suit guère une stratégie offensive» contre ses voisins, selon IRNA. Le ministre iranien de la Défense a annoncé la mise au point d’un missile de croisière de 1.000 kilomètres de portée et un autre balistique de 1.400 kilomètres.

Dans le sillage de l’annonce jeudi 20 août par le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, de la fabrication par son pays de deux nouveaux missiles, le Président Hassan Rohani a rassuré les pays du Golfe que «l’Iran n’utilisera jamais sa force militaire contre eux», selon l’Agence de presse de la République islamique (IRNA). «Soyez-en convaincus», a-t-il affirmé à l’adresse de ces monarchies.

«Nos voisins doivent être convaincus que les capacités défensives de l'Iran sont également en faveur de leur protection», a-t-il ajouté, assurant que «l’Iran n’a pas l’intention d’attaquer, encore moins de coloniser, aucun peuple ni aucun pays dans le monde».

♦️نخستین تصاویر از موشک‌های حاج قاسم و ابومهدی



🔹برد موشک بالستیک شهید حاج قاسم سلیمانی ۱۴۰۰ کیلومتر است

🔹برد موشک کروز شهید ابومهدی المهندس بالای ۱۰۰۰ کیلومتر است pic.twitter.com/VJzRRj9RNW — Shahed Nikoo (@NikooShahed) August 20, 2020

«L’espace aérien iranien doit être sécurisé»

«La doctrine de l’armée iranienne est exclusivement défensive et dissuasive et ne suit guère une stratégie offensive contre aucun pays», a affirmé le chef du gouvernement iranien, soulignant que «la recherche et le développement iraniens dans le domaine de la défense s’inscrivent strictement dans le cadre de cette doctrine ».

Au passage, Hassan Rohani a expliqué la vocation des deux nouveaux missiles dévoilés plus tôt par son ministre de la Défense.

«L’espace aérien iranien doit être sécurisé et nous avons l’obligation de faire face notamment à tous les drones qui violent notre ciel», a-t-il lancé, affirmant que les caractéristiques de ces deux missiles prouvaient justement que «l'Iran fabrique des armes strictement défensives et dissuasives».

Et de conclure que bien qu’«une guerre de huit ans [contre l’Irak, ndlr] ait été imposée au peuple iranien et que nos voisins: le Koweït, l’Irak et l’Afghanistan aient été envahis par la suite, nous n'avons jamais changé notre doctrine de défense».

تا حاج قاسم و شهید ابومهدی خودشان بودند منطقه برایتان غیرقابل تحمل شده بود؛

اما حالا که جسمشان بین ما نیست، با هزاران #موشک_حاج_قاسم و شهید ابومهدی منطقه را برایتان جهنم خواهیم کرد!



شخم زدن تلاویو و حیفا با موشک حاج قاسم عجب دیدن دارد... pic.twitter.com/jpQSyhvr9M — علیرضا گرائی (@AliReza9119) August 20, 2020

Les deux missiles

Plus tôt dans la journée, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a annoncé la fabrication de deux nouveaux missiles qui seront fourni prochainement à l’armée iranienne.

Le premier est un missile de croisière d’une portée de 1.000 kilomètres capable d’être tiré à partir d’un sous-marin. Il porte le nom de martyr Abou Mehdi al-Mouhandis, chef de Kataeb Hezbollah tué le 3 janvier 2020 à Bagdad. Selon le général Hatami, ce missile est également capable de contourner les systèmes de défense de l'ennemi.

Le second est un missile balistique à combustible solide dénommé martyr hadj Qassem Soleimani, lui aussi tué le 3 janvier à Bagdad. Il a une portée de 1.400 kilomètres, il a été développé à partir du missile Zulfiqar disposant d’une portée de 700 kilomètres.