Adresse: 4, rue Pretchistenka, Moscou

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: américaine/mexicaine, italienne/européenne

Tél.: +7 495 695 06 41, +7 495 695 06 43

Ouvert: du lundi au dimanche de 08:00 à 00:00

Le "Domaine de la viande sur Pretchistenka", c'est ainsi que les propriétaires appellent leur établissement. Ce n'est pas de la vantardise: le Voronej s'étend sur quatre étages d'un ancien bâtiment avec un style particulier pour chacun. Le menu propose essentiellement du bœuf persillé de race d'élite Aberdeen Angus élevée et sélectionnée par les spécialistes du restaurant auprès d'une ferme écologique de la région de Voronej.

Le rez-de-chaussée est appelé "snack" ou "fastfood premium". Ses visiteurs pourront manger rapidement un burger, un sandwich ou du pastrami de bœuf pour un prix raisonnable, ainsi que commander un plat de poisson et des desserts. Un regard sur le sandwich de pastrami suffit pour éveiller l'appétit: il est préparé à partir de la partie supérieure de la poitrine de bœuf coupée en fines tranches. La poitrine est marinée pendant huit jours dans une marinade spéciale puis fumée pendant 12 heures en brûlant des copeaux de cerisier. Elle est servie sur du pain de seigle avec une sauce miel-moutarde et des concombres marinés finement coupés.

Au rez-de-chaussée se trouve un magasin qui vend de la viande fraîche, des steaks, des saucisses faites maison, des brochettes et même de la viande de volaille pour préparer tout cela à la maison.

Les trois autres étages sont occupés par le restaurant Voronej. Les steaks sont mis en avant avec près de 30 sortes. Le plat le plus populaire est l'entrecôte — le morceau le plus juteux, le plus épais, le plus dense, en un mot "le plus persillé".

Le menu propose également des plats traditionnels russes, par exemple le bortsch ou la salade russe. Mais nous vous suggérons de goûter absolument la soupe de poisson à de l'eau de vie avec quatre types de poisson du nord (saumon, morue, esturgeon, muksun), de la racine de céleri, des oignons, des carottes, des pommes de terre et, bien sûr, un verre d'eau de vie.