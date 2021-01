La Marine iranienne tirera des missiles dans le golfe d’Oman pour s’exercer

Les forces navales iraniennes ont entamé des manœuvres prévoyant des tirs de missiles dans le golfe d’Oman, rapporte l’agence Mehr.

Selon ses informations, les exercices dureront deux jours. Auparavant, les Gardiens de la révolution islamique avaient annoncé avoir mis en service une base souterraine de missiles sur les côtes du golfe Persique.

Tensions avec Washington

Cette annonce est intervenue dans le contexte du récent regain de tensions entre Washington et Téhéran, et les spéculations dans les médias concernant une possible frappe américaine sur l’Iran.

Précédemment, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif avait accusé M.Trump de chercher à fabriquer «un prétexte» pour lancer «une guerre» avant son départ de la Maison-Blanche prévu le 20 janvier.

En novembre dernier, le New York Times a rapporté que Donald Trump avait demandé à ses principaux conseillers s’il y avait des options pour «prendre des mesures» contre le principal site nucléaire iranien dans les semaines à venir, mais les intéressés ont dissuadé le Président de lancer une attaque.