Une journaliste d’Al Jazeera en direct près d’une tour à Gaza au moment où deux bombes la ciblent – vidéo

La journaliste d’Al Jazeera Youmna al-Sayed était en train de faire le point sur la situation dans la bande de Gaza le 12 mai, lorsque des chasseurs de Tsahal ont largué deux bombes sur la tour Al-Shourouk non loin.

لحظات صادمة مرت بها مراسلة قناة الجزيرة يمنى السيد عندما توقعت على الهواء انهيار برج الشروق في غزة بقصف إسرائيلي



Cet immeuble d’une dizaine d’étages se situe sur l’une des rues les plus animées de Gaza et est le siège de plusieurs médias arabes et étrangers, dont la chaîne de télévision Al-Aqsa.

Équipée d’un casque de protection, la jeune femme poursuit malgré le bruit des frappes: «Comme vous pouvez le voir, les raids visent directement la tour» avant de se rendre compte que sa direction lui demande de s’asseoir par terre.

Une ombre s’élève en ce moment en arrière-plan alors que le bombardement se poursuit. La caméra se concentre ensuite sur la tour visée.

«C’est la tour Al-Shourouk qui a été détruite, j’étais juste devant», indique-t-elle, constatant que les «destructions sont massives». «Le bâtiment ne s’est pas effondré, ce qui veut dire que d’autres bombes vont la cibler prochainement», suppose-t-elle.

La construction a été «presque entièrement détruite», selon un correspondant de Sputnik. Le Hamas a envoyé 130 roquettes vers Israël en riposte à ce raid.

Bilan des destructions

Selon les premières informations, plus de 4.000 bâtiments ont été endommagés dans la bande de Gaza en raison des frappes de l'armée de l'air israélienne, a déclaré à Sputnik Naji Sirhan, porte-parole du ministère palestinien du Logement.

Quelque 300 immeubles ont été entièrement détruits, a-t-il précisé.