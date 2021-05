Une trêve entrera en vigueur à Gaza le 21 mai

Israël et le groupe palestinien Hamas vont débuter une trêve «mutuelle et simultanée» à Gaza le 21 mai à 2h00 (le 20 mai, 23h00 GMT), relatent les médias israéliens. Selon Reuters, le Hamas a aussi confirmé cette information.

Selon Reuters, un représentant du Hamas a confirmé que le groupe cesserait le feu dans la nuit du 20 au 21 mai. L'information sur le cessez-le-feu a en outre été confirmée par le Jihad islamique*, note l'agence France-Presse.

Plusieurs chaînes de télévision et journaux israéliens ont précédemment indiqué que le cabinet de sécurité israélien avait décidé d'arrêter les frappes contre la bande de Gaza après 11 jours d'affrontements armés.

Entretemps, les sirènes se sont déclenchées dans les régions israéliennes proches de la bande de Gaza, a annoncé Tsahal.

Le Hamas et Tsahal échangent des frappes depuis le 10 mai. Des tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza ont commencé deux jours après des émeutes à Jérusalem-Est provoquées par la décision d’un tribunal israélien d’expulser des familles arabes du quartier de Cheikh Jarrah. Selon Tsahal, quelque 4.340 roquettes ont été tirées de la bande de Gaza depuis le début de l'escalade.

Au moins 12 personnes ont été tuées et plus de 50 grièvement blessées côté israélien. Les frappes aériennes israéliennes de représailles ont fait 232 morts dont 65 enfants et 1.900 personnes blessées dans la bande de Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé.

*Organisation terroriste interdite en Russie