Frappes aériennes israéliennes contre la bande de Gaza

L'aviation israélienne a mené tôt mercredi 16 juin des frappes dans la bande de Gaza après des lancers de ballons incendiaires mardi depuis ce territoire palestinien vers le sud israélien, selon des sources sécuritaires palestiniennes et des témoins.

Des explosions ont été entendues à Gaza, a confié un témoin à Reuters.

Ces frappes et ces tirs de ballons sont les premiers incidents importants entre Israël et Gaza depuis un cessez-le-feu, le 21 mai dernier, ayant mis fin à 11 jours d'une guerre-éclair ayant fait 260 morts côté palestinien, dont des enfants, des adolescents et des combattants, et 13 décès en Israël, incluant un enfant, une adolescente et un soldat.

Détails à suivre