A Nijni Novgorod, on aime que les plats soient bons et nourrissants – de nombreux restaurants servent des portions copieuses. Les plats de viande dominent dans les menus. On a l'embarras du choix: cuisine russe, européenne, orientale et américaine. En choisissant le bon endroit, la qualité et les prix ne vous laisseront que des émotions positives.

Adresse: 24 rue Zvezdinka, Nijni Novgorod

Addition moyenne:

Cuisine: Italienne/Européenne, Japonaise/Chinoise, Américaine/Mexicaine

Tél.: +7 831 419 64 57

Ouvert: du lundi au dimanche de 12h00 à 02h00

Le football serait inconcevable sans bière. Le meilleur endroit pour en boire est le bar Fidel' qui sert de la bière artisanale des quatre coins du monde et propose également sa propre bière, brassée dans sa propre brasserie. Difficile de choisir la boisson en fonction de son nom. "Blanchisserie atomique", "Mamba noire", "Amenez-moi à mon adresse", "Collins stout" — ce sont toutes des bières différentes qui contiennent, hormis de la levure, de la cerise et même de l'azote.

Les fondateurs positionnent leur établissement comme un espace intime et convivial pour se détendre. L'intérieur est réalisé dans un ton noir classique, et hormis les chaises on y trouve des canapés de différentes largeurs et souplesse, sur les murs — des portraits de Fidel Castro, de Che Guevara et des affiches avec des slogans révolutionnaires en espagnol. Au menu: un large choix d'accompagnements salés, de snacks, de burgers et de plats de viande, ainsi que le canard maison à la bière.

Les jours de matchs à Nijni Novgorod, le restaurant Fidel' proposera aux visiteurs des prix spéciaux pour les bières artisanales de sa propre production de la brasserie Butch & Dutch, ainsi que des grands menus pour groupes. Les supporters pourront regarder les diffusions des matchs et recevoir une Carte du supporter qui leur offrira différents avantages.