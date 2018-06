A Nijni Novgorod, on aime que les plats soient bons et nourrissants – de nombreux restaurants servent des portions copieuses. Les plats de viande dominent dans les menus. On a l'embarras du choix: cuisine russe, européenne, orientale et américaine. En choisissant le bon endroit, la qualité et les prix ne vous laisseront que des émotions positives.

Adresse: 36B rue Ocharskaïa, Nijni Novgorod

Addition moyenne:

Cuisine: Italienne/Européenne

Tél.: +7 831 282 13 03, +7 831 282 14 04

Ouvert: du lundi au dimanche de 11h00 à 00h00

L'Italie est représentée à Nijni Novgorod par le restaurant de cuisine d'auteur Mukka. Il se trouve près du parc Ocharski plongé dans la verdure, à dix minutes à pied des principales curiosités de la ville.

La décoration intérieure est différente à chaque étage. Au rez-de-chaussée, les murs sont en briques blanches, les fauteuils sont confortables, l'atmosphère est très lumineuse et aérée — l'idéal pour un repas familial. Ici même se trouve un four à bois où sont cuites les pizzas sous les yeux des visiteurs.

Le premier étage est décoré en briques rouges, la moitié de l'espace est occupée par un comptoir et en été il y a un accès à la véranda. Le deuxième étage est une mansarde avec des velux et des murs recouverts de bois. Le soir s'y ouvre une vue magnifique sur le coucher de soleil et le ciel étoilé.

Nous recommandons surtout de goûter la pizza All Italy, plein d'arômes, avec une pâte mince et du jambon, du fromage bleu et une marmelade d'oignon sous une crème balsamique. Mukka prépare plusieurs sortes de pâtes italiennes, aussi bien classiques que d'auteur.

Les amateurs de steaks juteux apprécieront le filet mignon tendre de catégorie Prime. Le restaurant sert des desserts et des cocktails d'auteur, et les spécialités du chef sont régulièrement mises à jour.