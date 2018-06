Guide des meilleurs restaurants à Nijni Novgorod

A Nijni Novgorod, on aime que les plats soient bons et nourrissants – de nombreux restaurants servent des portions copieuses. Les plats de viande dominent dans les menus. On a l'embarras du choix: cuisine russe, européenne, orientale et américaine. En choisissant le bon endroit, la qualité et les prix ne vous laisseront que des émotions positives.