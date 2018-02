Rivales ou amies: quelles relations entre deux stars du patinage artistique russe

Deux jeunes stars russes de patinage artistique, deux brillantes sportives au sommet du palmarès mondial, et une seule médaille d’or: cette rivalité professionnelle qui opposera lors des compétitions les plus relevées Evgenia Medvedeva et Alina Zagitova vient-elle s’immiscer dans l’amitié entre ces deux jeunes filles?

Amitié et rivalité dans le sport font-elles bon ménage ensemble? Parait-il que oui. Les deux patineuses artistiques russes Evgenia Medvedeva et Alina Zagitova se confient à ce sujet aux journalistes.

«La concurrence incite à aller plus loin. Avec Evgenia, nous sommes avant tout amies et dans le sport, il est impossible de vivre sans rivalité. Elle existe toujours», a expliqué Alina Zagitova.

© Sputnik. Vladimir Pesnia La star russe de patinage artistique Alina Zagitova établit un record mondial aux JO

Âgée de seulement 15 ans, Alina a battu le dernier record d' Evgenia Medvedeva , qui avait obtenu 81,61 points, améliorant ainsi son dernier record du monde.

«J'ai fait tout mon possible pour que mes entraineurs, les spectateurs et moi-même soient contents. J'ai tout fait pour montrer le maximum. Je suis ravie que j'ai pu combattre mon émotion et réaliser un beau programme», a-t-elle ajouté.

De son côté, Evgenia souligne également les bonnes relations amicales qu'elle maintient avec Alina.

«Nos relations avec Alina sont humaines. Nous communiquons presque tout le temps et nous passons tout notre temps ensemble. Je vois qu'elle travaille beaucoup et cela me motive. Oui, j'ai vu son programme. Alina est vraiment super», a confié Evgenia.

© Sputnik. Alexander Vilf Medvedeva et Zagitova, ces deux prodiges russes qui donnent le la du patinage artistique

Pour elle, ces deux records russes en patinage artistique aux Jeux olympiques est un évènement particulièrement important.

«Je ne peux pas dire que lors de mon programme je pense "je n'ai pas le droit à l'erreur". J'essaie tout simplement de montrer mon maximum. Deux records russes? Cela arrive très rarement. Je suis vraiment contente que cela se soit passé aux JO. Cela en fait probablement un véritable moment historique», a-t-elle précisé.

Le 21 février, Alina Zagitova a établi un nouveau record du monde avec un score de 82,92 points. Elle a battu le record d'Evgenia Medvedeva, 18 ans, qui avait obtenu 81,61 points, améliorant ainsi son dernier record du monde.

Le programme libre en patinage artistique aura lieu le 23 février.