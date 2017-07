Macron digne héritier de la Françafrique

Deux questions importantes animent les débats à l'heure actuelle en Afrique au sein des cercles souverainistes et panafricanistes. Tout d'abord celle du franc CFA, considéré par de nombreuses personnes comme une monnaie néocoloniale qui permet à l'ex-métropole de maintenir ses «anciennes» colonies dans un état d'asservissement. La deuxième question concerne la souveraineté pure et simple des États africains, en premier lieu d'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre, notamment sur la possibilité de mener une politique internationale indépendante et de créer des partenariats forts avec un certain nombre de pays du monde, notamment non-occidentaux.

© REUTERS/ Christophe Archambault Macron à Bamako: le G5 Sahel doit prouver son efficacité contre le terrorisme

Si sur la première question, Emmanuel Macron avait déclaré dans un entretien à Jeune Afrique (une semaine avant le premier tour des élections présidentielles françaises) que «c'est un choix qui appartient d'abord aux Africains eux-mêmes», tout en laissant entendre que selon lui le franc CFA avait de l'avenir, puisqu'«il contribue à la stabilité économique et à l'intégration régionale». À ce niveau, tout laisserait entendre qu'il ne voyait rien de mal à ce que les peuples africains puissent prendre des décisions, dans le respect de leur prétendue souveraineté.

Mais le souci pour de nombreux observateurs africains, c'est que dès qu'un dirigeant a le courage de contester le système existant entre la France et certains pays d'Afrique, le risque pour lui de mal finir augmente en conséquence. Tout le monde garde en mémoire le triste sort réservé au président ivoirien Laurent Gbagbo, qui avait justement «osé» remettre en cause plusieurs aspects des rapports franco-ivoiriens. Il est aujourd'hui emprisonné par la CPI, alors que les accusations émises à son encontre sont plus que douteuses. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois.

Une déclaration plus récente de Macron, toujours en rapport avec l'Afrique, ravive encore les tensions. En effet, juste après le sommet du G20 à Hambourg, répondant à une question d'un journaliste africain, le président français déclara: «Dans des pays qui font encore sept enfants par femme, vous pouvez dépenser des milliards d'euros, vous ne stabilisez rien…». Au-delà du débat sur la justesse ou non d'avoir sept enfants par femme et du mépris que traduit cette déclaration choquante, les questions véritables sont ailleurs.

© AFP 2017 Issouf Sanogo Une manif au Mali en marge d’une visite de Macron

Tout d'abord, chaque nation est en principe souveraine. Si dans telle ou telle société, la démographie reste élevée, c'est une question intérieure qui ne concerne que ladite nation. En même temps (pour reprendre une des antiennes favorites de Macron), il est vrai que faire beaucoup d'enfants alors que l'on est déjà dans une situation économique difficile n'est probablement pas la meilleure solution.

Mais alors posons-nous la question suivante: comment se fait-il que plusieurs pays africains possédant des ressources naturelles impressionnantes se retrouvent dans une telle situation? Certains diront qu'il s'agit de la mauvaise gestion et dans plusieurs cas c'est vrai. Mais comme par hasard, cette mauvaise gestion se retrouve principalement dans des pays encore sous influence occidentale et notamment française, en d'autres termes sous domination néocoloniale. Comment se fait-il que la Guinée équatoriale (très stigmatisée par les médias occidentaux) ait un niveau de vie de plusieurs fois supérieur à celui du Gabon voisin, considéré par certains experts comme «la réserve pétrolière de la France» et qui fait justement partie plus qu'intégrante de ce fameux système de la Françafrique? Relevons au passage que les deux pays ont une démographie et des ressources comparables. Comment se fait-il que la France puisse prendre jusqu'à 95% du revenu sur l'exploitation de telle ou telle ressource africaine et affirmer que cela est normal?

Examinons aussi le cas de l'Angola. Ce pays lusophone, avec un taux de fécondité de 5,3 enfants par femme a traversé de très longues années de guerre, d'abord pour son indépendance contre le Portugal, puis une guerre civile de 27 ans, provoquée par la CIA et le régime d'apartheid sud-africain de l'époque. Il se permet pourtant d'accueillir des dizaines de milliers de migrants portugais (plus de 200.000 aux dernières nouvelles) et même d'en expulser plusieurs milliers par an pour violation des délais de séjour, tandis que d'autres Africains au péril de leur vie sont prêts à tout pour se retrouver en Europe? Beaucoup d'ailleurs périssent en mer Méditerranée, parmi eux beaucoup de représentants d'Afrique francophone. La réponse est relativement simple: l'Angola, au prix de nombreux sacrifices et du soutien accordé par l'URSS et Cuba, a pu arracher sa souveraineté tellement convoitée par les forces néocoloniales. Les pays francophones de l'Ouest et du Centre africain en sont encore loin.

© AFP 2017 ERIC PIERMONT La France et BNP Paribas rattrapés par le génocide rwandais

Reconnaissons que la critique va dans les deux sens. D'un côté, la France, ou plutôt les élites de l'Élysée, font tout pour garder leur mainmise sur leurs «ex» colonies, au besoin par la force armée si un dirigeant africain dérange lesdits intérêts. Ce fut le cas en Côte d'Ivoire, pays riche en termes de ressources naturelles, mais dont les citoyens, surtout les jeunes, continuent à émigrer en masse.

D'un autre côté, certains Africains gagneraient à comprendre que le combat pour la souveraineté est une lutte de longue haleine. Si les Angolais, tout comme plusieurs peuples d'Amérique latine, ne s'étaient pas battus jusqu'au bout contre les forces néocoloniales, ils feraient certainement encore partie de l'arrière-cour néocoloniale. De même, ils doivent réaliser que ce ne sont certainement pas des forces extérieures qui viendront libérer l'Afrique à la place des Africains eux-mêmes. Ce n'est qu'une fois que l'on dispose de sa souveraineté qu'il est possible de forger des alliances et des partenariats qui assureront au mieux les intérêts des peuples concernés. Ce qu'on appelle aussi le partenariat gagnant-gagnant.

Quant au fait d'avoir une démographie élevée, mis à part l'exemple africain de l'Angola, il suffit de prendre l'exemple de l'Inde. Avec ses 1,3 milliard d'habitants, elle est une grande puissance régionale et internationale, dont le développement ne cesse d'impressionner. Mais différence de taille: l'Inde comme l'Angola sont des nations souveraines. D'ailleurs, ce sont loin d'être les seuls exemples. Pour se défendre, les élites occidentales, y compris françaises, aiment agiter «la menace chinoise» dans les médias mainstream, à savoir que la Chine les pousseraient définitivement hors d'Afrique s'ils laissaient faire les choses. Mais un partenariat honnête s'impose non pas par les armes et la menace, mais bien par une concurrence loyale, en présentant au mieux ses atouts. Et la France n'en manque pas. Pourtant, sa politique ouvertement néocoloniale et agressive en Afrique d'un côté et de soumission aux intérêts atlantistes US de l'autre, peuvent anéantir ses chances. Quant à la Chine, son respect de la souveraineté de l'Afrique et son principe de non-ingérence dans les affaires intérieures africaines, tout en pensant évidemment à ses propres intérêts, font qu'elle est de plus en plus appréciée sur le continent africain, malgré les campagnes médiatiques contre elle.

Les sondages d'opinion organisés dans plusieurs pays africains montrent d'ailleurs bien qui à, la cote et qui l'a de moins en moins.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.