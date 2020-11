Jean Castex auditionné à l'Assemblée nationale sur la gestion de l'épidémie

La mission d'information sur la gestion et les conséquences de la crise sanitaire se poursuit à l'Assemblée nationale qui auditionne ce 17 novembre le Premier ministre Jean Castex.

L'Assemblée nationale auditionne le chef du gouvernement, Jean Castex, dans le cadre de la mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences de l'épidémie.

Les contestations des mesures gouvernementales continuent, bien que celles-ci auraient eu un impact: Olivier Véran a affirmé que l'épidémie était au stade de la décroissance.

M.Castex a de son côté expliqué au Monde qu'il fallait se ressaisir face à la nécessité de «vivre avec le virus sur le temps long».

Le Premier ministre a déclaré avec certitude que les festivités «ne pourront pas reprendre avant longtemps». Les bars et les restaurants, étant des «endroits de contamination forte», ne devraient pas non plus rouvrir leurs portes dès le mois de décembre. Les magasins de jouets feront peut-être exception, a-t-il ajouté.