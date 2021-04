Un député LFI refuse de se soumettre à un contrôle de police devant l’Assemblée - vidéo

Une brève altercation entre le parlementaire de La France insoumise Loïc Prud'homme et plusieurs agents de police s’est produite le 7 avril près de l’Assemblée nationale. Comme le montre une vidéo publiée par le membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l’Assemblée nationale lui-même sur Twitter, il a été arrêté dans la rue pour faire l’objet d’un contrôle d’identité.

- C’est un contrôle d’identité de la police.

- Je suis parlementaire.

- Et bah, vous devez présenter comme tout citoyen, actuellement vous êtes sur la voie publique […] Vous êtes tenu de prouver votre identité.

- Je suis parlementaire, c’est écrit.

🚨 SCANDALE !

Les policiers m'empêchent d'entrer dans l'Assemblée Nationale !

Ma faute ? Avoir soutenu des jeunes qui se mobilisent pour le climat, à 2 pas de l'Assemblée.

C'est une HONTE, Monsieur le préfet #DidierLallement !#DirectAN #LoiClimat pic.twitter.com/GvY3Orv8Ej — Loïc Prud'homme (@PrudhommeLoic) April 7, 2021

Alors que M.Prud'homme a montré aux policiers son badge de l’Assemblée nationale, l’un des agents ne le laisse toujours pas partir.

- Je suis élu de la République, vous êtes un fonctionnaire!

- Monsieur, un contrôle d’identité.

- Vous me lâchez, s’il vous plaît.

- Vous m’écoutez alors, vous restez alors.

Ensuite, il est possible d’entendre l’homme qui accompagne le parlementaire et filme la scène dire au policier de «ne pas donner d’ordre à un député».

L’article 26 de la Constitution?

Qualifiant ce contrôle d’identité de «scandale», le député s’est référé à l’article 26 de la Constitution, selon lequel «aucun membre du parlement ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions». Cependant, comme cela est d’ailleurs pointé par plusieurs commentateurs, la présentation de ses papiers n'est pas citée dans cet article.

Sur Twitter, la réaction aux faits est loin d’être unanime. Certains internautes accusent le parlementaire de «jouer la victime» et de se croire «au-dessus du peuple», en rappelant que d’autres membres de son parti s’étaient déjà montrés irrespectueux envers la police, faisant probablement allusion aux incidents survenus lors de la perquisition au siège de LFI en octobre 2018 avec le «La République, c’est moi» de Jean-Luc Mélenchon.

Pour que l’article 26 de la constitution s’applique il faut présenter ses papiers !



Vous devriez avoir honte d’être aussi méprisant. — Edgar Zilliox (@EdgarZlx) April 7, 2021

D’autres, au contraire, lui expriment leur soutien, pointant la menace d’un «État policier».

La réaction doit être immédiate.

Dès demain, des parlementaires doivent se rendre dans des dizaines de commissariats en France pour les inspecter, afin de rappeler l'ordre des pouvoirs dans la Constitution.

L'état policier menace.

Et il faut une forêt de caméras à chaque fois. — PO (@POsub5) April 7, 2021

«Tentative de jeter le discrédit» sur la police?

Évoquant une «énième tentative de jeter le discrédit» sur le travail des forces de l’ordre, le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) a rétorqué sur Twitter, arguant qu’un parlementaire, comme chaque citoyen, présent sur la voie publique, peut faire l’objet d’un contrôle de police.

Comme tout citoyen un parlementaire, a fortiori lorsqu'il se prévaut de sa qualité, peut être amené à justifier de son identité. Il n'y a là aucun scandale mais simplement une énième tentative de jeter le discrédit sur le travail des fonctionnaires de #police ! #LoiClimat https://t.co/tLAagA4s3v — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) April 7, 2021

«Pour une VRAIE loi climat»

Selon Loïc Prud'homme, il a été arrêté dans la rue par les forces de l’ordre en lien avec sa participation à un rassemblement d’un groupe de jeunes, réunis le 7 avril non loin du palais Bourbon «pour une VRAIE loi climat». Selon le député, le projet de loi «portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets», présenté le 10 février par le Premier ministre et la ministre de la Transition écologique, est une «vaste fumisterie».

J'ai rencontré des jeunes rassemblés devant l'Assemblée Nationale, ils/elles se mobilisent pour une VRAIE loi climat et contre cette vaste fumisterie organisée par le gouvernement. Personne n'est dupe !#directAN #LoiClimat pic.twitter.com/aZZk8fTN7Q — Loïc Prud'homme (@PrudhommeLoic) April 7, 2021

Le projet de loi climat, issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat tenue en octobre 2019, est critiqué par les militants écologistes pour son manque d’ambitions.

Cela fait quelques jours qu’un groupe de jeunes se rassemblent près de la chambre basse du parlement afin d’«échanger» avec les députés sur le contenu du projet de loi en question, indique Camille Étienne, l’une des participantes, sur Twitter.

Ok. On vient de recevoir un appel de la préfecture: Lallement interdit toute manifestation sur la voix publique à partir d'aujourd'hui. Donc on a officiellement plus le droit de camper devant l'Assemblée Nationale pour échanger avec nos députés sur la loi climat.



1/13 — CamilleEtienne (@CamilleEtienne_) April 7, 2021

D’après elle, le 7 avril, les activistes ont reçu un appel de la préfecture soulignant l’interdiction de toute manifestation sur la voie publique à partir de cette date. Les jeunes n’ont pourtant pas lâché l’affaire et, habillés «en baskets», sont de nouveau venus devant le parlement pour «faire du sport, promener des chiens, faire nos courses» et discuter avec les députés. Selon les écologistes, les participants se ressemblent en groupe de six, en respectant les gestes barrières.