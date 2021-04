Julien Bayou invite les électeurs d’EELV à contrer les votes des «boomers»

Un message à caractère électoral s’attaquant, entre autres, à la génération des baby-boomers et diffusé par le secrétaire national d’EELV Julien Bayou a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.

Afin d’inciter ses électeurs à aller voter aux régionales, le secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) Julien Bayou a ciblé des personnalités (Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Gérald Darmanin) et des catégories de population en les accusant de défendre leurs propres intérêts et non le climat. Parmi celles visées figurent les chasseurs, mais aussi les «boomers», soit la génération des baby-boomers, ce qui a engendré des accusations d’âgisme.

1) Cher @julienbayou, négativer une catégorie de concitoyens pour ce qu’ils sont, c’est une discrimination. L’âgisme est hélas la plus banale et la plus admise des discriminations, cette affiche en est un exemple. Comme toute discrimination, elle repose sur des stéréotypes. pic.twitter.com/9jMjMQArId — Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) April 23, 2021

C’est ce que lui a reproché Jérôme Guedj, conseiller départemental de l’Essonne, pour qui «l’âgisme est hélas la plus banale et la plus admise des discriminations». Pour lui, le message d’EELV est clair: «les boomers ne votent pas comme il faut, donc allez vous inscrire», rappelant qu’il y a deux millions d’entre eux en Île-de-France, là où Julien Bayou est candidat.

«Les périodes électorales ne rendent pas forcément intelligent», a tweeté Michèle Delaunay, ancienne ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie. Le scientifique Carlos Moreno a quant à lui rappelé que les baby-boomers, dont il fait partie, ne sont pas insensibles à la question du climat.

Les périodes électorales ne rendent pas forcément intelligent.. pic.twitter.com/xMgSSIfton — Michèle Delaunay (@micheledelaunay) April 24, 2021

Le sommet du grand n'importe quoi.

Boomer : personne née pendant le baby-boom (1945–1965), donc âgée de 55-75 ans environ dans les années 2010-2020.

Pour @julienbayou l'âge est suspect. 🤢

Je suis né en 1959, jeune homme. Qd vous voulez pour parler d'engagement pour le climat ! pic.twitter.com/sS9I0kx7mB — Carlos MORENO (@CarlosMorenoFr) April 24, 2021

Réaction

L’ancien député EELV Sergio Coronado a expliqué sur Twitter que l’utilisation de ce terme vient de l’expression «Ok Boomer», désignant une génération qui «a connu le plein emploi, consommé sans limite, n’a pas pris soin de la planète» et qui doit désormais laisser place à la nouvelle génération pour prendre les bonnes décisions.

"Ok Boomer !” peut être résumé par : "Votre génération a connu le plein emploi, elle a consommé sans limites, n'a pas pris soin de la planète et vous voulez encore nous expliquer ce que nous devons faire ? Vous avez échoué. Laissez-nous gérer maintenant". #EELV https://t.co/1ilb4CeJt2 — Sergio Coronado-Amish (@SergioCoronado) April 24, 2021

Sans réagir à la polémique, Julien Bayou a modifié deux fois sa publication sur Facebook, d’abord pour retirer le visuel sur les boomers, ensuite pour supprimer leur mention dans son texte. Ainsi, «chasseurs» et «boomers» ont été remplacés par «beaucoup». Sur Twitter, la publication a été entièrement supprimée.

De nombreux internautes déplorent également sur Facebook que la campagne d’EELV se base sur la diabolisation de ses opposants et non sur des idées.