"Plus de 100 familles n'entendront plus jamais les voix de leur proche mort au combat. Le commandement cache les pertes réelles", affirme Igor Bezler qui dit avoir obtenu ces données d'un militaire de la 54e brigade de l'armée ukrainienne. D'après lui, les corps ont été transportés à la morgue de la ville d'Artemovsk pendant que les agents des services secrets vérifiaient les images et les messages sur les portables des victimes.

Qui plus est, les hôpitaux d'Artemovsk, de Tchassov Iar et de Kramatorsk sont pleins de blessés, poursuit-il. "La plupart des blessures ont été causées par des mines, des explosions et des fragments", estime Bezler, soulignant que les soldats ukrainiens ont tenté — en vain — de prendre la hauteur 220 située entre les villages de Louganskoïe et de Kalinovka.

Andreï Marotchko, porte-parole de la milice populaire de la République autoproclamée de Lougansk, annonçait la veille que les forces ukrainiennes avaient attaqué les positions des insurgés le long de toute la ligne de contact près de Debaltsevo. Il a précisé que l'armée ukrainienne utilisait des pièces d'artillerie de calibre 152 mm et de 122 mm, ainsi que des mortiers et des véhicules lourds.

Le conflit militaire dans le Donbass a commencé au printemps 2014 suite à la tentative des autorités de Kiev de réprimer par la force les contestations dans les régions de Donetsk et de Lougansk. Les deux parties ont plus d'une fois annoncé des trêves mais les hostilités n'ont jamais été complètement arrêtées. Selon les dernières données de l'Onu, le conflit a déjà tué plus de 9 500 personnes.

