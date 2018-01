Lu dans la presse

Le sénateur Viktor Bondarev, président de la commission défense et sécurité du Conseil de la Fédération, général, Héros de Russie et pilote émérite de Russie, a rencontré le rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Revue militaire indépendante Alexandre Charkovski pour évoquer la théorie et la pratique militaires contemporaines.