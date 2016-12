Le Bouk-M3 sera le «leader du marché international»

« Ce système conçu par l'Institut Tikhomirov de recherche et de construction d'appareils faisant partie du holding Almaz-Antei, devrait faire fureur dans son domaine sur le marché international. Le producteur de son homologue occidental, MEADS, pourrait donc subir des pertes financières », a-t-il souligné.

© Sputnik. Aleksey Filippov La Russie met au point une nouvelle génération de systèmes de missiles sol-air

Le MEADS, système occidental très sophistiqué, est développé depuis 1999 par l'entreprise américaine Lockheed Martin. Les MEADS ont pour spécificité de pouvoir former un tissu unifié de combat — ce qui serait impossible pour les systèmes russes. Alexandre Mikhaïlov affirme que ce n'est pas le cas: les systèmes russes disposaient de cette option dès leur conception et n'ont fait que la perfectionner au fil du temps. Qui plus est, ils ont été modernisés pour assurer notamment leur liaison avec les systèmes à courte et longue portée tels que Tor et S-300V.

Le Bouk-M3 a obtenu de nouveaux missiles affichant une vitesse et une manœuvrabilité plus importantes. Le missile 9R31M est muni d'un système de guidage inertiel et d'une ogive d'autoguidage radar, ce qui permet de frapper des cibles très manœuvrables dans des conditions de brouillage intensif, ainsi que de détruire tous les cibles aérodynamiques, terrestres ou navales, voire des missiles tactiques.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.