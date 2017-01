Quelle trace laissera Barack Obama dans la biologie

© AFP 2016 SAUL LOEB Quand Obama quitte la Maison Blanche moins populaire que sa femme

Il s'avère qu'avant tout ils prennent en compte l'aspect, la structure, le mode de vie et la taille. Parfois les nouvelles espèces reçoivent des noms selon leur emplacement géographique et leur lieu d'habitat. De plus, on rencontre souvent parmi les nouvelles espèces des paronymes, c'est-à-dire des noms de pionniers ou de biologistes éminents. De temps à autre on retrouve des noms d'animaux appelés en hommage de célèbres hommes politiques ou personnalités publiques. Vous n'allez pas le croire, mais neuf espèces portent le nom du 44e président américain Barack Obama. C'est une sorte de record en biologie.

1. Lézard

En 2012 des chercheurs ont découvert une espèce « paléontologique » de lézard, qui a disparu il y a 66 millions d'années. Les restes de l'animal se trouvaient dans des dépôts calcaires dans le Montana. La taille de ce lézard ne dépassait pas 30 cm, mais il disposait de très grandes dents. Il a été baptisé Obamadon gracilis. L'auteur de la découverte Nicholas Longrich, professeur à l'université Yale, a affirmé aux journalistes qu'il est un « démocrate fidèle » qui voulait ainsi montrer son attachement, avant de reconnaître que ce nom n'a rien à voir avec la politique. « Simplement nous avons décidé de nous amuser en taxonomie. »

2. Poisson

© AP Photo/ Gerald Herbert Obama préoccupé par la cote de confiance croissante de la Russie

Le 1er novembre une revue scientifique a publié un article écrit par les ichtyologistes Steve Layman et Richard Mayden. Cet article parlait de la révision du genre Etheostoma — de petits poissons endémiques aux couleurs très originales. Les auteurs indiquent également la découverte de cinq nouvelles espèces, dont Etheostoma Obama. Et dans l'article à côté de la photo du poisson le portrait de Barack Obama sur fond de drapeau américain. De plus, le texte expliquait que le poisson a été appelé en hommage au 44e président américain pour son leadership écologique, pour l'attachement à l'énergie propre à une période économique difficile, ainsi que pour l'efficacité énergétique, la protection de l'environnement et les efforts humanitaires au niveau global, notamment pour le peuple américain. Il est à préciser que les quatre autres espèces ont également été baptisées en honneur aux hommes politiques: Bill Clinton, Theodore Roosevelt, Jimmy Carter et Al Gore.

3. Araignée

En 2012 le magazine ZooKeys a publié l'article de l'entomologie Jason Bond sur la révision d'u nouveau genre d'araignées fouisseuses d'Amérique du Nord Aptostichus ( qui ressemblent à des tarentules de moindre taille ). L'article annonce également que le scientifique a réussi à découvrir une nouvelle espèce d'araignée appelée The Barack Obama Trapdoor Spider. L'entomologiste a expliqué avoir nommé l'araignée en hommage à Barack Obama pour la passion de ce dernier pour les arthropodes.

4. Ver

© Photo. White House Photo/Pete Souza Une chienne de Barack Obama mord une adolescente au visage

Dans le milieu scientifique c'est probablement un grand honneur de donner son nom au crapaud le plus répugnant, mais on voudrait savoir ce qu'en penserait Obama en apprenant qu'un ver parasite nématomorphe portera le même nom que le 44e président des USA. L'article paru dans un magazine de médecine rapportait que des scientifiques américains avaient fait une découverte en parasitologie: ils ont découvert au Kenya un nématomorphe qui se reproduit uniquement de manière parthénogénétique ( asexuée ). Cela signifiait que l'espèce est dépourvue de mâles. Les spécimens se reproduisent dans les criquets et atteignent 23 cm de longueur. Bien sûr, le public s'est intéressé à ce fait, mais surtout pour savoir pourquoi il a reçu le nom du président. De quelle manière les chercheurs ont-ils associé Obama à ce spécimen? Il s'avère que son père est né dans le village de Nyang'oma-Kogelo, dans les montagnes du Kenya — à seulement 19 km du lieu où le Paragordius obamai a été découvert pour la première fois. Par la suite le nom du 44e président des Etats-Unis a été attribué au ver schistosome. Baracktrema obamai est très petit, il s'attaquent aux tortues d'eau douce malaisiennes pour se nourrir de leur sang. On se demande immédiatement — que fait Obama dans tout cela? L'auteur de la découverte, le parasitologue Thomas Platt a expliqué qu'il était frappé par l'extrême résistance du parasite — comme chez Obama. "Et il y a également une certaine ressemblance. Il est très mince et cool", a-t-il ajouté.

5. Oiseau

Le nom de Barack Obama a également été donné à un oiseau de la famille Bucconidae de l'ordre des Piciformes découvert dans les forêts d'Amérique du Sud en 2008. Il a été défini en tant qu'espèce en 2015 comme Nystalus obamai.

6. Poisson

A la fin de sa carrière politique il a été annoncé que le nom du 44e président américain a été attribué au poisson endémique corallien récemment découvert à Hawaï — Tosanoides obama. En l'occurrence tout est clair. Le fait est que cette espèce a été découverte au monument national marin de Papahānaumokuākea créé sur ordre du président en août 2016.

7. Lichen

La description du lichen Caloplaca obamae est parue en 2009 dans le magazine Opuscula Philolichenum.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.