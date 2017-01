Trump invite Netanyahou à la Maison-Blanche

© AFP 2016 THOMAS COEX Enhardi par l'arrivée de Trump, Israël veut construire 566 logements à Jérusalem-Est

"Le président a invité le premier ministre Netanyahou à la Maison-Blanche début février", indique le communiqué de presse de l'administration présidentielle à l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants. Pendant leur conversation, Trump a souligné que "la paix entre Israël et les Palestiniens n'était possible qu'à travers un dialogue". De plus, d'après le communiqué, Trump et Netanyahou ont évoqué le "développement et le renforcement des relations israélo-américaines, particulières, ainsi que la sécurité au Moyen-Orient".

De son côté, la chancellerie du premier ministre israélien a qualifié l'entretien entre Trump et Netanyahou de "très chaleureux". De plus, Israël a confirmé que le premier ministre souhaitait travailler conjointement avec Trump pour assurer la paix et la sécurité dans la région.

© AFP 2016 Yuri Gripas Obama se venge contre Israël pour son soutien à Trump

Pendant la présidence de Barack Obama, les relations entre les États-Unis et Israël étaient loin d'être idylliques. L'une des dernières démarches de Washington à lui valoir les foudres de Tel-Aviv a été le vote au Conseil de sécurité des Nations unies en décembre 2016, quand les USA ont renoncé à leur position traditionnelle en s'abstenant de voter contre la résolution condamnant la construction de colonies israéliennes en territoire palestinien.

