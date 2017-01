Lutte contre le cancer: nouvelle percée pour le traitement par les plantes

Les chercheurs du MFTI et des instituts de l'Académie des sciences de Russie ont fait une découverte étonnante l'an dernier alors qu'ils travaillaient au perfectionnement des méthodes de lutte contre le cancer. Aujourd'hui la chimiothérapie, qui reste la principale méthode de soins médicamenteux en oncologie, utilise des antimitotiques — produits qui empêchent les cellules tumorales de croître en détruisant la protéine tubuline contrôlant leur division.

La glaziovianine A contenue dans les feuilles de l'arbre brésilien Ateleia glazioviana Baill est justement un puissant antimitotique. La synthèse en laboratoire de ce composé demandant des catalyseurs et des précurseurs coûteux, les auteurs de l'étude ont donc proposé une nouvelle synthèse plus courte et meilleur marché de la glaziovianine A dont les précurseurs ont été obtenus à partir de graines de persil et d'aneth.

Cette fois, les chercheurs ont essayé de comprendre comment fonctionnaient les produits découverts et les composés similaires de la classe des thiénopyridines. Comme l'ont montré les expériences, les médicaments agissent de manière très sélective sur les cellules, s'unissent avec la tubuline et la détruisent en s'attachant à trois points différents. En expérimentant sur ces médicaments et leurs copies virtuelles sur ordinateur, les biochimistes ont trouvé le point optimal pour combiner le produit et la tubuline, où il agira le plus efficacement possible sur la protéine.

Les scientifiques espèrent que les informations obtenues aideront à élaborer de nouveaux produits capables de combattre le cancer tout en préservant au maximum les cellules saines.

