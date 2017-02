La Russie dévoile une tenue de camouflage antivirus

« Ce matériau est meilleur que ses analogues occidentaux », a déclaré le directeur général du Fonds des projets de recherches avancées Andreï Grigoriev.

© Photo. Russian Defense Ministry / Sergei Krivov Un camouflage dernier cri pour les missiles balistiques russes Topol

« Le prototype de matériau filtrant que nous avons conçu est largement plus efficace que ses analogues pour retenir les moindres particules aérosols dangereuses — qu'il s'agisse de virus, de toxines, d'allergènes ou d'autres éléments toxiques. La technologie mise au point pourrait servir de base pour créer une large catégorie de moyens de protection à des fins médicales, militaires et autres », a-t-il expliqué à RIA Novosti.

Andreï Grigoriev a déclaré que cette élaboration des scientifiques russes était meilleure que le fameux matériau à membrane fabriqué à l'étranger. L'analyse a révélé également la possibilité d'utiliser la membrane russe pour obtenir des matériaux très légers et hautement performants destinés à équiper les soldats pour améliorer son camouflage et assurer la viabilité de celui qui la porte. De plus, cette membrane peut être utilisée dans le sport extrême.

Le fonds coopère déjà avec les consommateurs potentiels dont l'armée, les fabricants de vêtements pour les explorateurs polaires et les sportifs. Il est prévu d'achever le projet en août 2017 après les tests des prototypes « dans des conditions proches des conditions d'exploitation réelle ».

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.